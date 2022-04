Spazio: astronauti cinesi tornano sulla terra (2)

(XINHUA) - PECHINO, 16 APR - L'astronave Shenzhou-13 è stata lanciata dal Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest della Cina il 16 ottobre 2021 e successivamente si è agganciata al modulo centrale della stazione spaziale Tianhe.

Dopo l'attracco, i tre astronauti sono entrati nel modulo centrale e hanno iniziato il loro soggiorno di sei mesi nello spazio.

Durante la missione, l'equipaggio ha eseguito attività extraveicolari per due volte e ha condotto una serie di esperimenti scientifici e tecnologici, tra cui il funzionamento manuale a distanza e il trasferimento del modulo supportato dal braccio robotico.

Gli astronauti hanno inoltre verificato il funzionamento di tecnologie cruciali per la costruzione e il funzionamento della stazione spaziale, volte a garantire la permanenza a lungo termine dell'equipaggio, il sistema di riciclaggio e di supporto vitale, la fornitura di materiali spaziali, le attività e le operazioni extraveicolari, nonché la manutenzione in orbita.

I membri dell'equipaggio hanno anche tenuto due lezioni live dalla stazione spaziale e hanno condotto una serie di attività tra cui alcune di divulgazione scientifica. (XINHUA)