Covid: 3.867 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 16 APR - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 3.867 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale, di cui 3.590 a Shanghai. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Oltre a Shanghai, altre 14 suddivisioni a livello provinciale hanno registrato nuovi casi locali, tra cui 195 nella provincia nord-orientale del Jilin.

Alla giornata di ieri, è stato segnalato un totale di 20.813 casi asintomatici locali in Cina continentale, di cui 19.923 sono stati riportati a Shanghai.

Un totale di 2.818 pazienti è stato dimesso dagli ospedali in seguito a guarigione, come riferito dalla Commissione. Questo ha portato il numero totale di pazienti dimessi a quota 148.170 alla data di ieri. (XINHUA)