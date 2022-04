Cina:volume carico porto Shenzhen quasi a 60 mln ton

(XINHUA) - SHENZHEN, 16 APR - La capacità di carico totale del porto di Shenzhen, dell'omonima città cinese meridionale, ha raggiunto circa 59,68 milioni di tonnellate nel primo trimestre del 2022, tra cui oltre 47 milioni di tonnellate di carico commerciale estero, come ha riferito l'ufficio comunale del traffico e dei trasporti.

Nei primi tre mesi di quest'anno, il porto ha anche registrato un flusso di container superiore a 6,48 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu).

Di fronte alla continua minaccia del Covid-19, il porto ha adottato rigorose misure di prevenzione e controllo delle epidemie per la salvaguardia del proprio regolare funzionamento.

È stata aperta una via di navigazione veloce per rifornire Hong Kong di materiali e diverse rotte verso il Nord America e l'Europa, il che ha contribuito a garantire la stabilità della catena industriale globale e della catena di approvvigionamento.

L'area portuale di Yantian ha aggiunto sette rotte internazionali quest'anno. Attualmente, le vie di navigazione della zona verso il Nord America e l'Europa raggiungono tutti i principali porti delle regioni che includono la costa orientale e occidentale degli Stati Uniti, dell'Europa e del Canada.

Nel frattempo, la zona portuale di Shekou ha 189 rotte internazionali, rimanendo un importante centro di distribuzione e porto di transito per le aree meridionali della Cina. (XINHUA)