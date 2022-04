Cina: vendite auto marche cinesi +81,5% I trimestre

(XINHUA) - PECHINO, 16 APR - Le vendite delle marche automobilistiche cinesi sono cresciute dell'81,5% anno su anno nel primo trimestre dell'anno, continuando a guadagnare una quota sempre maggiore nel mercato interno, come mostrano i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

Più di 2,1 milioni di autovetture di marche cinesi sono state vendute in tutto il Paese nel periodo in analisi. La quota di mercato di tali marche ha rappresentato il 41,5% del mercato cinese da gennaio a marzo, con un aumento di 1,4 punti percentuali su base annua.

Nel solo mese di marzo, le vendite di veicoli passeggeri di marche cinesi sono aumentate del 71,4% anno su anno per un totale di 745.000 unità, rappresentando il 39,8% del mercato interno. (XINHUA)