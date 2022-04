Cina: produzione batterie Nev +206,9% nel 1° trim.

(XINHUA) - PECHINO, 16 APR - La produzione cinese di batterie per veicoli a nuova energia (Nev) è aumentata del 206,9% su base annua, per un totale di 100,6 GWh nei primi tre mesi dell'anno, secondo i dati della China Automotive Battery Innovation Alliance.

Nel primo trimestre dell'anno, il Paese ha prodotto 62,4 GWh di batterie al litio ferro fosfato, con un aumento del 317,2% rispetto a un anno fa, mentre la produzione di batterie ternarie al litio si è attestata a 38 GWh, in crescita del 113,7% anno su anno.

Durante il periodo di tre mesi, un totale di 51,3 GWh di batterie è stato installato nei veicoli elettrici in Cina, in aumento del 120,7% anno su anno.

Le vendite al dettaglio di Nev in Cina sono salite del 137,6% su base annua, per un totale di 445.000 unità nel mese di marzo, secondo la China Passenger Car Association. (XINHUA)