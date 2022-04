Cina: in aumento entrate postali nel 1/o trimestre

(XINHUA) - PECHINO, 16 APR - Il settore postale cinese ha registrato uno sviluppo costante delle entrate nel primo trimestre dell'anno, come mostrano i dati dello State Post Bureau.

Le entrate combinate del settore hanno raggiunto un totale di 326,88 miliardi di yuan (circa 51,16 miliardi di dollari) nel primo trimestre, in crescita del 10% anno su anno.

Solo nel mese di marzo, i ricavi sono aumentati dello 0,3%, per un valore di 110,08 miliardi di yuan.

I corrieri cinesi hanno gestito 24,23 miliardi di pacchi nei primi tre mesi, con un aumento del 10,5% rispetto all'anno precedente. I ricavi combinati del settore hanno raggiunto quota 239,28 miliardi di yuan durante il periodo, con un incremento annuale del 6,9%. (XINHUA)