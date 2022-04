La Cina taglia coefficiente di riserva obbligatoria

(XINHUA) - PECHINO, 15 APR - Oggi la banca centrale cinese ha annunciato la decisione di tagliare il coefficiente di riserva obbligatoria (reserve requirement ratio o Rrr) per le istituzioni finanziarie di 0,25 punti percentuali, allo scopo di sostenere lo sviluppo dell'economia reale e ridurre i costi complessivi di finanziamento.

Il taglio entrerà in vigore dal 25 aprile, salvo per le istituzioni finanziarie che hanno già implementato un Rrr del 5%, ha dichiarato la People's Bank of China con un comunicato.

La banca centrale ha affermato che taglierà il coefficiente di altri 0,25 punti percentuali per le banche commerciali cittadine che operano solo all'interno delle aree amministrative provinciali e per quelle rurali che sono attualmente soggette a un Rrr superiore al 5%, in modo da rafforzare il sostegno al settore agricolo, alle piccole e micro imprese.

In seguito al taglio, la media ponderata dell'Rrr per le istituzioni finanziarie cinesi sarà dell'8,1%, ha precisato la banca centrale.

L'istituto di credito ha comunicato che continuerà a implementare una politica monetaria prudente, evitando stimoli "simili a inondazioni" e utilizzando meglio gli strumenti di politica monetaria per regolare sia la struttura che l'aggregato monetari. (XINHUA)