(XINHUA) - ÜRÜMQI, 15 APR - Quando la tempesta di sabbia si è calmata, Xu Bo ha preso le sue pinze, è saltato in macchina e ha continuato a pattugliare il 'muro verde' che taglia il deserto Taklimakan da nord a sud.

"Queste piante sono come i miei figli", racconta la guardia forestale di 59 anni.

Xu lavora nella filiale di Tazhong di PetroChina Tarim Oilfield nella regione autonoma di Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale. Tazhong significa letteralmente il centro del deserto Taklimakan, il secondo più grande deserto con dune mobili del mondo.

Il 'muro verde' sotto la sua sorveglianza è una cintura di protezione, lunga 436 km e larga oltre 70 metri, lungo la Tarim Desert Highway, costituita da circa 20 milioni di alberi piantati su entrambi i lati della strada.

Quando Xu è arrivato alla filiale di Tazhong nel 2004, il 'muro verde' era solo un gruppo di alberelli, ma l'uomo non ha risparmiato sforzi per proteggerlo dalle tempeste di sabbia, dalla siccità e dagli animali selvatici.

L'esperienza di far crescere quelle piante è stata indimenticabile, ricorda il guardiano: "è più difficile far crescere un albero nel deserto che accudire un bambino". Il deserto del Taklimakan è il più grande della Cina, con precipitazioni medie annuali che non superano i 100 mm, mentre l'evaporazione arriva fino a 2.500 mm - 3.400 mm. Il Tarim Oilfield ha costruito 109 pozzi per pompare l'acqua per gli alberi.

Tuttavia l'approvvigionamento idrico era solo una delle tante sfide. Il deserto sterile e il suolo altamente alcalino rendevano molto difficile la sopravvivenza delle piante. Più e più volte, l'uomo è arrivato persino a piangere dalla preoccupazione quando gli alberelli morivano.

Privo di conoscenze botaniche, Xu ha consultato spesso esperti per un consiglio e fatto numerosi esperimenti. Alla fine, il suo duro lavoro è stato ripagato. Oltre l'80% degli alberelli è sopravvissuto, crescendo e formando l'odierno 'muro verde'. (SEGUE)