Il 'muro verde' che taglia il deserto Taklimakan (2)

(XINHUA) - ÜRÜMQI, 15 APR - Nel corso di molti anni a guardia della cintura di protezione, l'uomo ha incontrato innumerevoli tempeste di sabbia e altre difficoltà. È caduto in pozzi profondi ed è rimasto bloccato nella sabbia diverse volte, ha subito lesioni agli occhi, alle mani, alle caviglie e la forte luce ultravioletta del deserto gli ha causato l'astigmatismo.

"Ciò che è difficile è ripetere sempre le stesse azioni.

Molte persone soffrono della 'sindrome del deserto' quando rimangono in queste zone per molto tempo, rendendo difficile trovare la motivazione", sostiene Xu.

Tuttavia, nessuna di queste difficoltà lo ha fatto desistere.

Dopo 18 anni, il guardiano è diventato così intimo con il suo 'muro verde' che se qualcosa va storto in qualsiasi parte della cintura di protezione è in grado di notarlo con un semplice sguardo.

"Non importa quali problemi io abbia incontrato, che siano tempeste di sabbia, ferite o distorsioni, la vista della cintura di protezione lungo la strada del deserto mi fa sentire come se i miei figli fossero cresciuti", spiega Xu.

L'uomo andrà in pensione tra un anno e prevede che sarà emotivamente difficile dire addio ai suoi alberi.

Tuttavia, sa che le piante saranno ben curate. Il Tarim Oilfield investe 25 milioni di yuan (circa 3,92 milioni di dollari) all'anno per costruire e mantenere la cintura di protezione.

A gennaio sono iniziate le operazioni di rinnovo dei pozzi lungo la strada del deserto, sostituendo i motori diesel con generatori di energia fotovoltaica per il pompaggio dell'acqua d'irrigazione, che alla fine ridurrà a zero le emissioni di anidride carbonica.

Il piano di Xu è di completare la sostituzione dei vecchi tubi di irrigazione prima di andare in pensione. "C'è un limite a quello che posso fare prima di andare in pensione. Ma almeno posso fornire condizioni migliori ai miei 'figli'", conclude il guardiano. (XINHUA)