Il China Bamboo Garden splende a Floriade Expo 2022

(XINHUA) - ALMERE STAD, 15 APR - Il 'China Bamboo Garden', un paesaggio poetico abbellito da fiori e bambù, è diventato un punto di interesse tra i padiglioni nazionali presenti all'expo mondiale decennale di orticoltura che ha aperto i battenti ieri ad Almere, nei Paesi Bassi.

Occupando una superficie di 4.200 metri quadrati, quello in questione è il più grande tra i padiglioni nazionali presenti all'esposizione e riflette il concetto di 'Growing Green Cities', tema all'insegna del quale si svolge la Floriade Expo 2022, attraverso un uso innovativo di materiali e tecniche di lavorazione del bambù che trae ispirazione dalla cultura tradizionale cinese.

Il design dell'ingresso principale del giardino si ispira alle strisce in carta di bambù, la prima forma di 'libro' utilizzata nell'antica Cina, dove il bambù era tra i materiali di scrittura essenziali prima dell'invenzione della carta.

I tulipani rossi e gialli piantati su entrambi i lati dell'ingresso rappresentano invece la lunga amicizia tra la Cina e i Paesi Bassi. Inoltre, l'anno in corso segna il 50esimo anniversario dell'istituzione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

All'interno del giardino, un ponte di bambù ad arco sormonta un placido stagno dalle fattezze lunari, mentre nove campi fioriti in miniatura e una spaziosa casa in bambù eretta sopra un laghetto, nel quale sgorgano limpide sorgenti, si fondono in modo naturale in un paesaggio quieto, poetico e curativo.

Annemarie Jorritsma, commissario generale di Floriade Expo 2022 ed ex vice primo ministro dei Paesi Bassi, era tra i molti visitatori del giardino di bambù: "si tratta di bambù, un materiale tradizionale ma usato in modi molto nuovi", ha detto ai microfoni di Xinhua, aggiungendo "mi piace l'ingresso. È bellissimo".

Quest'ultima è rimasta inoltre colpita dal design "moderno" del ponte e della casa, dicendo che a suo avviso piacerà anche ai giovani per poi osservare che lo "splendido, piacevole e placido giardino cinese", con fiori e altre piante, dimostra che la Cina ha "fatto del suo meglio" per mettere in evidenza il modo in cui si rapporta al tema della mostra, ovvero 'Growing Green Cities'. (SEGUE)