Il China Bamboo Garden splende a Floriade Expo 2022 (2)

(XINHUA) - ALMERE STAD, 15 APR - Jorritsma ha anche espresso il suo migliore auspicio affinché il suo Paese e la Cina accrescano i propri legami economici e commerciali al fine di rendere "ancora migliori" le relazioni bilaterali.

Ju Pengjie, a capo dei lavori di costruzione in loco del China Bamboo Garden, ha spiegato a Xinhua che il giardino è come "un dipinto cinese tridimensionale".

Fiori e bambù occupano un posto insostituibile nel cuore dei cinesi, ha detto quest'ultimo per poi aggiungere, "speriamo di presentare al mondo l'aspirazione del popolo cinese per una vita migliore, la loro comprensione del concetto di ecologia verde e il loro sforzo per esplorare la costruzione di una città green attraverso l'integrazione e l'esposizione di fiori e bambù".

Il China Bamboo Garden ospiterà anche il China National Pavilion Day e gli eventi a tema di alcune province e città cinesi durante il periodo della mostra. Qui si terranno anche altri eventi culturali in cui sarà possibile ammirare l'artigianato in bambù, il patrimonio culturale immateriale cinese nonché la pittura e la calligrafia cinesi.

Si prevede che circa 2 milioni di persone visiteranno Floriade Expo 2022, evento che durerà fino al 9 ottobre.

Floriade è una mostra mondiale di orticoltura che si tiene nei Paesi Bassi una volta ogni dieci anni. La sua prima edizione si è tenuta a Rotterdam nel 1960.

Concentrandosi sulla necessità di combinare natura e città, l'expo mira a far sì che i partecipanti presentino soluzioni green in grado di rendere le città "più divertenti, sostenibili e vivibili".

Secondo il World Cities Report 2020 delle Nazioni Unite, il 55% della popolazione mondiale risiede in aree urbane e si prevede che il tasso crescerà fino a raggiungere il 68% entro il 2050. (XINHUA)