Covid: Shanghai aumenta offerta beni prima necessità

(XINHUA) - SHANGHAI, 15 APR - Shanghai ha lavorato duramente per aumentare la fornitura di beni di prima necessità per i suoi 25 milioni di abitanti, che sono stati posti sotto una gestione a circuito chiuso dalla fine di marzo, a causa della ricomparsa del Covid-19.

I severi requisiti della gestione a circuito chiuso hanno provocato una carenza di forniture che le autorità hanno cercato di alleviare in vari modi. Tra gli interventi principali degli ultimi giorni c'è stata la riapertura di alcune attività commerciali al dettaglio che forniscono cibo e altre necessità alla popolazione locale.

"Ho mangiato pane appena sfornato per la prima volta dall'inizio del lockdown", ha dichiarato Zhou Ying, che vive nel centro della città.

Il pane acquistato da Zhou è stato fornito da un panificio chiamato 'THE CUE' che ha riaperto di recente, offrendo altri deliziosi alimenti essenziali ai residenti delle comunità circostanti.

'THE CUE' ha venduto quasi 1.000 prodotti da forno in tre giorni, soprattutto baguette, pane di segale a lievitazione naturale, toast ai mirtilli e croissant - i preferiti dai bambini. I residenti nelle vicinanze effettuano degli ordini di gruppo usando gli smartphone, con un consumo minimo di 300 yuan (circa 47 dollari americani) e altri 50 yuan per la consegna. Il personale della panetteria, che vive nel negozio e effettua test per il Covid ogni giorno, consegna il pane personalmente.

"Anche noi siamo membri della comunità, e qualsiasi infezione porterebbe rischi ai nostri clienti", ha affermato Ken, un dipendente. "È una grande opportunità poter tornare al lavoro".

Simili iniziative sono state intraprese in diversi distretti della città, sulla base delle istruzioni del governo municipale.

A livello distrettuale, i governi locali hanno contattato le imprese per incoraggiarle a semplificare il flusso delle forniture.

Nella città di Pujiang, all'interno del distretto di Minhang, il governo locale ha contattato alcune imprese per rispondere a diverse segnalazioni secondo cui i neonati rischiavano di rimanere senza cibo. Dopo aver ricevuto la richiesta, un'azienda casearia locale ha preparato e trasportato il latte in polvere alla comunità poco prima dell'alba. I volontari erano già pronti per consegnarlo porta a porta. (SEGUE)