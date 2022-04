Covid: Shanghai aumenta offerta beni prima necessità (3)

(XINHUA) - SHANGHAI, 15 APR - Ieri, la catena di supermercati Lianhua ha riaperto 721 negozi, compresi quelli in aree a rischio che offrono solo la consegna online. Anche il rivenditore francese Carrefour ha raddoppiato il numero di negozi online in funzione rispetto alla settimana precedente, e prevede di riaprire l'80% dei suoi supermercati in città entro il fine settimana.

Più in generale, la Cina ha preso diverse misure per facilitare la logistica e garantire la fornitura di beni di prima necessità in quest'ultima recrudescenza del Covid-19. Il governo ha chiesto di compiere ogni possibile sforzo per assicurare il trasporto regolare di forniture mediche e di prevenzione, beni di prima necessità, consegne postali ed espresse, così come dei materiali di produzione, in modo da minimizzare l'impatto sulle attività economiche e sociali.

Alla data dell'11 aprile, 11 province e regioni si sono mobilitate per inviare un totale di 18.000 tonnellate di verdure e altri beni di prima necessità a Shanghai, a cui hanno anche donato oltre 5.400 tonnellate di pane e altri alimenti, ha dichiarato Li Danghui, funzionario del ministero del Commercio.

Il Ministero ha inoltre guidato i dipartimenti competenti di Shanghai nella costruzione di stazioni di transito per le necessità quotidiane e per facilitare la distribuzione senza contatto. Tali stazioni possono aiutare a prevenire le infezioni trasmesse dai camionisti e dagli imballaggi non sterilizzati.

Finora sono state realizzate tre stazioni senza contatto, e un'altra è in costruzione. A oggi, attraverso di esse sono state trasportate a Shanghai oltre 4.000 tonnellate di merci. (XINHUA)