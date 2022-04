Covid: Shanghai aumenta offerta beni prima necessità (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 15 APR - Il compito che le autorità devono affrontare è grande. La situazione epidemica del Covid-19 in molte aree della Cina è altalenante da marzo, e la prevenzione a Shanghai viene presa molto sul serio.

I dati relativi alla città pubblicati ieri hanno mostrato che mercoledì sono stati registrati 2.573 nuovi casi locali e 25.146 asintomatici, portando il numero totale delle infezioni a oltre 200.000 nella recente recrudescenza.

Nonostante la difficile situazione, la riapertura dei supermercati della città e dei negozi nelle aree a basso rischio procede con costanza, in linea con i requisiti di prevenzione e controllo dell'epidemia.

All'interno di un supermercato nella città di Shanyang, nel distretto di Jinshan, che ha riaperto mercoledì, tutto il personale indossava indumenti protettivi per svolgere il proprio lavoro. C'era una quantità sufficiente di prodotti, e i clienti hanno indossato le mascherine e fatto la fila per pesare i prodotti o pagare, mantenendo una distanza sociale di un metro.

Secondo Shen Chao, direttore ad interim, l'operazione è ben organizzata. "Apriamo alle 9:00 e chiudiamo alle 17:00, o secondo le richieste dei clienti e del governo. Tutte le aree del supermercato vengono disinfettate accuratamente ogni giorno.

I clienti sono tenuti a fornire il loro codice sanitario, il risultato di un test molecolare, e a registrare la loro carta d'identità", ha aggiunto. (SEGUE)