Cina promuove la ripresa del lavoro a Shanghai

(XINHUA) - PECHINO, 15 APR - Il ministero dell'Industria e dell'Informatica cinese ha inviato una squadra di lavoro a Shanghai, città colpita dal virus, allo scopo di promuovere la ripresa delle attività produttive e rendere regolari le catene industriali e di approvvigionamento.

L'organo di governo sta lavorando per mettere in atto un meccanismo di coordinamento di emergenza in grado di affrontare le preoccupazioni relative alle catene industriali e di approvvigionamento, sulla base di indagini sulle imprese chiave e sui progetti finanziati dall'estero che sono stati gravemente colpiti dall'epidemia.

Il Ministero ha annunciato che sono in corso sforzi per aggregare le risorse e dare la priorità alla ripresa del lavoro in 666 imprese di settori tra cui i circuiti integrati, la produzione di automobili e attrezzature, così come la biomedicina.

Alla luce delle richieste delle catene industriali chiave in tutto il Paese asiatico, il Ministero sta guidando, insieme ad altri dipartimenti e ai governi locali, le imprese principali nella formulazione di piani per la ripresa del lavoro, per la prevenzione e il controllo delle epidemie.

Il dicastero ha affermato anche che sta intraprendendo molteplici misure per garantire il trasporto regolare di prodotti e materiali chiave per il settore agricolo. (XINHUA)