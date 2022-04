Cina: prezzi delle case generalmente stabili a marzo

(XINHUA) - PECHINO, 15 APR - Il mercato immobiliare cinese è rimasto generalmente stabile a marzo, con un tasso di crescita su base mensile dei prezzi delle case nelle città di primo livello in diminuzione. Questo è quanto emerso dai dati ufficiali pubblicati oggi.

Secondo il National Bureau of Statistics i prezzi delle nuove case in quattro città di primo livello - Pechino, Shanghai, Shenzhen e Guangzhou - sono aumentati dello 0,3% a marzo dal mese precedente, rispetto all'aumento dello 0,5% di febbraio.

I prezzi delle case con precedenti proprietari nelle quattro città sono saliti dello 0,4% a marzo, in diminuzione rispetto all'aumento dello 0,5% di febbraio su base mensile.

I prezzi delle case nuove nelle città di secondo livello sono rimasti stabili rispetto a quelli di febbraio, mentre quelli delle città di terzo livello hanno visto un calo mensile dello 0,2% nel mese appena trascorso.

"A marzo, i prezzi delle case nelle 70 città principali hanno mostrato una tendenza stabile su base mensile", ha dichiarato Sheng Guoqing, statistico senior dell'ufficio, aggiungendo che su base annua, queste città hanno registrato una diminuzione o una crescita più lenta dei prezzi delle case.

I prezzi delle nuove case nelle città di prima fascia sono aumentati del 4,3% su base annua a marzo, in calo rispetto al tasso del 4,4% di febbraio. I prezzi delle nuove case nelle città di secondo livello sono saliti dell'1,6%, mentre quelli nelle città di terzo livello sono diminuiti dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (XINHUA)