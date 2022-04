Cina: marketing agricolo su rete internet mobile

(XINHUA) - XI'AN, 15 APR - All'inizio di aprile Zhang Guanghong, un funzionario del villaggio di Yan'an nella provincia dello Shaanxi, ha partecipato a un live streaming in una valle locale per promuovere l'adozione dei ciliegi.

"Come potete vedere, la piena fioritura promette un raccolto abbondante. Ovunque voi siate, potete adottare gli alberi e noi consegneremo a casa vostra le ciliegie fresche prodotte dalle vostre piante", ha spiegato Zhang agli spettatori online.

Di recente, grazie al più facile accesso alla rete internet mobile, sempre più agricoltori come Zhang nel cuore dell'altopiano del Loess in Cina hanno iniziato a vendere frutta ai clienti sia a livello nazionale che all'estero utilizzando i propri telefoni.

Zhang, 41 anni, ricorda ancora quanto fosse limitata la telecomunicazione quando è arrivato per la prima volta al villaggio di Nangou 11 anni fa. "A quel tempo, dovevamo telefonare in cima alla collina per trovare segnale", sostiene Zhang.

Dal 2014, la gente del posto ha iniziato a coltivare meli e ciliegi nella zona montuosa e negli ultimi anni la scala delle attività agricole è aumentata. In combinazione con il miglioramento delle infrastrutture di comunicazione, Zhang ha avuto l'idea di presentare i bellissimi paesaggi del villaggio e vendere prodotti agricoli tramite live streaming.

"Questi brevi video suscitano l'interesse di molti utenti oltre la valle. Persino clienti dall'Uruguay, dalla Spagna e da Singapore hanno scelto di adottare alberi da frutta qui", ha detto Zhang, aggiungendo che i canali di distribuzione di vari frutti si sono espansi anche online. (SEGUE)