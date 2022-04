Cina: marketing agricolo su rete internet mobile (2)

(XINHUA) - XI'AN, 15 APR - Come risultato il reddito annuale pro capite degli abitanti dei villaggi locali è salito a 17.500 yuan (circa 2738,8 dollari) l'anno scorso, da circa 3.000 yuan nel 2011.

Uno scenario simile si può trovare nel villaggio di Guan, nella contea di Yanchang di Yan'an. In una zona dimostrativa del servizio di adozione agricola più di 100 meli sono stati selezionati dalle persone che li hanno adottati, che possono guardare video dal vivo del giardino tramite un mini-programma su WeChat.

Secondo la gente del posto, la combinazione dei servizi di adozione e delle vendite in diretta streaming permette agli agricoltori di guadagnare 1 yuan in più per ogni chilo di mele.

"Inoltre, le scene autentiche nelle case grotta locali diventano un'attrazione unica per i clienti", aggiunge Wang Gang, che è tornato nella sua città natale a Yan'an per sviluppare l'e-commerce sei anni fa.

L'imprenditore afferma che durante l'alta stagione da settembre a febbraio trasmette live streaming con i propri compagni, di solito attirando più di 8.000 spettatori.

"La popolarità della rete internet mobile facilita l'accesso da parte degli agricoltori alle nuove tecnologie, permettendo loro di applicarle nello sviluppo delle proprie attività", commenta Wei Yan'an, vicesindaco di Yan'an, anche lui da tempo ricercatore nel campo dell'e-commerce rurale. (XINHUA)