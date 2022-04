Cina: cantine austriache puntano a mercati nicchia

(XINHUA) - VIENNA, 15 APR - Mentre l'Austria è ampiamente nota in Cina quale "la terra della musica", la sua cultura enologica, dalle caratteristiche uniche, è rimasta poco conosciuta nel Paese asiatico. Ma si tratta di una tendenza destinata a cambiare, dal momento che sempre più produttori vinicoli austriaci cercano di attingere al mercato cinese, caratterizzato da una 'consumer base' sempre più sofisticata.

Wolfgang Hamm, amministratore delegato della Klosterneuburg Abbey Winery, alla periferia di Vienna, racconta a Xinhua che negli ultimi due anni la sua cantina ha esportato più del 10% della produzione annuale in Cina, nonostante l'impatto della pandemia di Covid-19.

Quello austriaco è un vino dal clima freddo conosciuto per le sue note fruttate e le molte varietà, tra cui la celebre Gruner Veltliner.

Tuttavia, spiega Hamm, l'Austria è stata a lungo un Paese produttore di vino meno conosciuto in Cina rispetto ai grandi esportatori come la Francia e l'Australia, soprattutto a causa dei minori volumi produttivi e di prodotti con prezzi più elevati: "per questo stiamo puntando a un mercato di nicchia in Cina, alle persone nelle grandi città che amano il cibo e il vino", dice, per poi aggiungere, "abbiamo avuto riscontri dai clienti del posto in merito al fatto che i nostri vini si abbinano molto bene con la cucina cinese".

Hamm racconta poi di aver partecipato alla China International Import Expo 2019 nella metropoli cinese di Shanghai e di aver stabilito buoni contatti con partner commerciali cinesi.

La Klosterneuburg Abbey Winery è indicativa per quanto concerne la costante crescita delle esportazioni di vino austriaco in Cina negli ultimi anni, grazie ai più stretti legami tra i due Paesi e all'aumento della cultura enologica in Cina. (SEGUE)