Cina: cantine austriache puntano a mercati nicchia (2)

(XINHUA) - VIENNA, 15 APR - Secondo l'Austrian Wine Marketing Board, nel 2021 le entrate delle esportazioni di vino austriaco in Cina hanno raggiunto quota 2,19 milioni di euro, con una crescita del 77,9% rispetto all'anno precedente.

Sebbene lo scorso anno la Cina abbia rappresentato solo l'1% delle esportazioni totali di vino austriaco, il Paese è stato il più grande mercato di esportazione per specialità enologiche austriache al di fuori dell'Europa e del Nord America e secondo l'ente si tratta di "un mercato promettente per il futuro".

Anche la 'Export Potential Map Austria' dell'International Trade Center, un'agenzia congiunta dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e delle Nazioni Unite, identifica la Cina come il mercato con il maggior potenziale per le esportazioni di vino austriaco, affermando che c'è spazio per "realizzare esportazioni aggiuntive per un valore di 21 milioni di dollari".

Ai microfoni di Xinhua Johannes Schmuckenschlager, presidente della Austrian Winegrowers' Association e membro del consiglio nazionale austriaco, si dice ottimista riguardo all'ulteriore espansione dei vini austriaci nel mercato cinese, altamente competitivo.

Secondo quest'ultimo, molti clienti cinesi hanno scoperto i vini austriaci, che sono stati accolti eccezionalmente bene dai mercati di nicchia del Paese, come l'industria gastronomica, aggiungendo che i produttori vinicoli del Paese europeo hanno partecipato a fiere in Cina per espandere la propria influenza su tale mercato.

"I vini austriaci hanno un grande potenziale in Cina", afferma Schmuckenschlager, "spero che nei prossimi anni saremo più presenti sul mercato cinese e che aumenteremo le nostre esportazioni nel Paese". (XINHUA)