China Satellite Navigation Conference 2022 a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 15 APR - La 13esima China Satellite Navigation Conference si terrà a maggio a Pechino, e metterà in evidenza l'economia digitale e la navigazione intelligente, secondo quanto dichiarato dall'Ufficio cinese per la navigazione satellitare.

La conferenza mostrerà gli ultimi risultati dell'industrializzazione del sistema di navigazione satellitare BeiDou (BeiDou Navigation Satellite System - Bds).

Durante la conferenza di tre giorni, dal 25 al 27 maggio, si terranno diversi eventi come forum, scambi accademici, mostre e attività di divulgazione scientifica.

La Cina ha commissionato ufficialmente il Bds il 31 luglio 2020, aprendo il nuovo sistema Bds-3 agli utenti globali.

Da allora il Bds ha funzionato stabilmente e i suoi servizi vengono continuamente migliorati. Fornisce servizi di posizionamento, navigazione e temporizzazione di alta qualità agli utenti globali in qualità di infrastruttura spaziale chiave per lo sviluppo socio-economico.

Secondo l'Ufficio, il sistema di navigazione satellitare sviluppato dalla Cina è entrato in una fase cruciale orientata al mercato e allo sviluppo industrializzato e globale. (XINHUA)