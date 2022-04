Nuovo servizio treni merci Cina-Europa da Xi'an

(XINHUA) - XI'AN, 14 APR - Xi'an, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, ha lanciato ieri un nuovo servizio di treni merci diretti verso l'Europa, che attraversa il Mar Caspio e il Mar Nero tramite trasporto combinato ferrovia-mare.

La nuova rotta in questione raggiungerà diversi Paesi dell'Europa centrale e orientale.

Il primo treno su questa rotta, con a bordo merci quali attrezzature sportive, indumenti e biancheria da letto, è partito ieri dal porto internazionale di Xi'an e passerà attraverso Kazakistan, Azerbaijan, Romania, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca, per raggiungere infine Mannheim, in Germania, e percorrendo una distanza totale di 11.300 km. (SEGUE)