Nuovo servizio treni merci Cina-Europa da Xi'an (2)

(XINHUA) - XI'AN, 14 APR - Yuan Xiaojun, direttore generale della Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd., ha spiegato che il nuovo itinerario interessa Paesi e regioni che in passato raramente hanno visto i servizi dei treni merci Cina-Europa sul proprio territorio, aprendo nuovi mercati per le imprese nazionali e internazionali, aggiungendo che questo fornisce inoltre una nuova opzione di trasporto per il commercio nazionale ed internazionale e per le imprese di logistica.

Jia Min, manager di una società di logistica internazionale con sede a Xi'an ha detto che "il nuovo servizio ferroviario ha migliorato l'efficienza dei trasporti e costituito un risparmio in termini di costi di trasporto per le imprese. Nella situazione attuale, questo rappresenta per la nostra azienda una nuova opportunità di stabilizzare le esportazioni".

Attualmente, Xi'an vanta 16 rotte principali di treni merci verso l'Europa, le quali attraversano 45 Paesi e regioni lungo la Belt and Road.

Nel primo trimestre dell'anno, Xi'an ha lanciato un totale di 790 treni merci alla volta del continente europeo. (XINHUA)