Covid: dimessi oltre 300 pazienti a Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 14 APR - Un totale di 322 pazienti di Covid-19 sono stati dimessi questa mattina dopo essere stati posti sotto osservazione medica presso il National Exhibition and Convention Center (Necc), il più grande ospedale d'emergenza di Shanghai; lo hanno reso noto le autorità locali.

Secondo l'ufficio municipale per il controllo delle epidemie, quello in questione è il primo gruppo di pazienti dimessi dal Necc da quando questo ha iniziato ad ammettere casi lievi e asintomatici il 9 aprile.

Il centro congressi trasformato in ospedale d'emergenza ha una capacità pari a oltre 50.000 posti letto.

"All'inizio ero molto preoccupato, ma quando sono stato ricoverato lì, mi sono sentito rassicurato. I medici e le infermiere sono gentili e premurosi. Sono loro grato", dichiara un paziente guarito di nome Song.

Ieri Shanghai ha segnalato 2.573 casi confermati di Covid-19 e 25.146 asintomatici, tutti a trasmissione locale.

Nella medesima giornata, 737 pazienti in totale sono stati dimessi dagli ospedali di tutta la città e altre 15.406 persone sono state dimesse dall'osservazione medica. Questi hanno fatto ritorno alla propria residenza dove la loro salute continuerà a essere ulteriormente monitorata, come hanno spiegato oggi i funzionari sanitari in conferenza stampa. (XINHUA)