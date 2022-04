Covid: 2.999 contagi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 14 APR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 2.999 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale e 26.391 asintomatici. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Di queste, 2.573 sono emerse a Shanghai, 325 nella provincia dello Jilin, 47 nel Guangdong e 9 rispettivamente nello Zhejiang e nel Fujian.

Il resto dei casi è stato segnalato in 14 suddivisioni a livello provinciale.

Tra i nuovi asintomatici riportati ieri, 26.318 sono a trasmissione locale e 73 importati, di cui 25.146 emersi a Shanghai e 674 nello Jilin.

I contagi importati rilevati in Cina continentale ieri sono 21, precisa l'ente, aggiungendo che non sono stati segnalati nuovi casi sospetti, né decessi.

Un totale di 2.024 pazienti è stato dimesso ieri dagli ospedali in seguito alla guarigione e, nella stessa giornata, 37.636 contatti stretti sono stati svincolati dall'osservazione medica.

Alla data del 13 aprile, 143.922 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali in seguito alla guarigione in tutta la Cina continentale. (XINHUA)