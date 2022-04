Cina: Shenzhen attira talenti cinesi dall'estero

(XINHUA) - SHENZHEN, 14 APR - La metropoli di Shenzhen in Cina meridionale, centro di alta tecnologica, nel 2021 ha registrato il ritorno di 27.000 studenti cinesi tornati dall'estero per stabilirsi in città, con un aumento record di oltre il 30% rispetto all'anno precedente, secondo l'ufficio comunale per le risorse umane e la sicurezza sociale.

La città, sede di molte startup e colossi cinesi del settore tecnologico, tra cui Huawei e Tencent, è una destinazione attraente per chi cerca lavoro, grazie al rapido sviluppo di vari comparti, quali quello dei software, dei servizi informatici, della finanza, dell'istruzione e della produzione.

Nel 2021, gli studenti cinesi tornati dall'estero, che hanno ottenuto la residenza a Shenzhen, si erano laureati nelle università di quasi 60 Paesi e regioni del mondo. L'età media è di circa 27 anni, con oltre il 95% di età inferiore ai 35 anni e oltre l'80% con un master o un diploma di istruzione superiore.

Shaohui, 24 anni, giovane laureato della National University of Singapore, è uno dei nuovi residenti e ha raccontato di essere stato assunto da un'impresa manifatturiera di alto livello che ha soddisfatto le sue aspettative di impiego: "Ho avuto anche l'opportunità di lavorare in altre città, ma Shenzhen è risultata la migliore con il suo solido ambiente imprenditoriale". (XINHUA)