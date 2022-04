Cina: rifugi per animali di padroni in quarantena

(XINHUA) - CHANGSHA, 14 APR - Una donna stava alla finestra, guardando una macchina grigia allontanarsi. I suoi occhi erano pieni di lacrime, ma la sua tristezza era mista a sollievo.

La signora di nome Yi, 41 anni, stava guardando i suoi tre cani domestici mentre si dirigevano verso un rifugio per animali.

La donna e i suoi parenti vivono a Changsha, capoluogo della provincia cinese di Hunan. A partire dal 30 marzo, hanno dovuto isolarsi in casa perché la loro comunità è stata chiusa per la prevenzione e il controllo del Covid-19.

Nella prima notte di isolamento, Yi non riusciva a dormire.

Aveva paura di essere separata dai suoi fedeli amici a quattro zampe.

"Se ci avessero mandato altrove per la quarantena, chi si sarebbe preso cura dei miei cani?" si chiedeva la proprietaria.

Gli animali facevano parte della famiglia da prima che nascesse sua figlia e Yi pensava "è mio dovere tenerli sani e salvi".

Mentre quest'ultima rifletteva sul problema, improvvisamente si è ricordata di un gruppo WeChat a cui si era iscritta in precedenza. Aveva saputo del gruppo attraverso un annuncio pubblicato online da un'organizzazione locale per la protezione degli animali chiamata Changsha Adoption Day, che sosteneva che un rifugio per animali domestici avrebbe aiutato a prendersi cura degli esemplari appartenenti alle persone in quarantena.

Yi si è messa subito in contatto con i volontari del centro Juzijia, che l'hanno informata della possibilità di prelevare gli animali a domicilio dai rispettivi proprietari, prendendosene cura fino a quando i padroni non completano la quarantena. Il servizio era gratuito.(SEGUE)