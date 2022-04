Cina: rifugi per animali di padroni in quarantena (3)

(XINHUA) - CHANGSHA, 14 APR - A partire dal 9 aprile, l'iniziativa ha realizzato consulti con 460 famiglie e i volontari hanno aiutato a portare nel rifugio centinaia di animali domestici di 32 famiglie.

"I servizi di accoglienza degli animali domestici non favoriscono solo la cura adeguata degli esemplari, ma aiutano anche a evitare il rischio di trasmissione dell'epidemia", ha detto Yang.

Changsha non è la sola città a fornire tali servizi. Anche la metropoli di Shenzhen in Cina meridionale ha avviato il funzionamento di prova del primo centro centralizzato per la cura degli animali domestici, offrendo servizi di accoglienza ai proprietari sotto quarantena centralizzata.

Coprendo un'area di 8.500 metri quadrati, il centro ha una superficie totale di quasi 1.500 metri quadrati. Una volta che sarà pienamente operativo, sarà in grado di ospitare un massimo di 300 cani e gatti.

Il rifugio per animali Juzijia offre anche un servizio di trasmissione in diretta per tutto il giorno, dedicato ai proprietari degli animali. Mentre Yi si sistemava nell'hotel in cui doveva rispettare l'isolamento, guardava sempre i suoi cani attraverso il suo cellulare.

La donna ha notato che il giovane che era responsabile della cura dei cani lavorava duramente. "Giocava con i cani e puliva gli ambienti ogni giorno. Gli animali hanno un bello spazio dove vivere e sono liberi di correre", ha spiegato Yi.

"Li guardo vivere ogni giorno, dall'inizio alla fine", ha aggiunto la donna, che si è persino abbandonata al sonno con in sottofondo il suono dell'abbaiare dei cani, certa che i suoi fedeli amici erano al sicuro e stavano bene. (XINHUA)