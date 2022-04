Cina: rifugi per animali di padroni in quarantena (2)

(XINHUA) - CHANGSHA, 14 APR - I proprietari degli animali si univano costantemente al gruppo WeChat e i volontari si preoccupavano di rassicurarli. Dopo aver letto i messaggi della chat, Yi ha cominciato a sentirsi molto meglio.

Quando la donna ha ricevuto una telefonata il 31 marzo che la informava che doveva trasferirsi in un sito di isolamento designato, ha immediatamente inviato un messaggio nel gruppo in cerca di aiuto. I volontari sono presto arrivati nella sua comunità. Con l'aiuto dei lavoratori locali, i tre cani di Yi e le loro cose sono stati disinfettati, poi sono stati trasferiti al rifugio.

Hu Yiming, responsabile del Changsha Adoption Day, ha spiegato come è iniziato il servizio. "Abbiamo iniziato a offrire servizi gratuiti di cura degli animali domestici non appena abbiamo saputo dell'inizio della costruzione di un ospedale temporaneo a Changsha il 27 marzo", ha commentato Hu.

L'organizzazione ha pubblicato le informazioni su internet lo stesso giorno, in modo che più proprietari di animali potessero trovarle, proprio come ha fatto Yi. "Abbiamo contattato due rifugi per animali che potevano fornire accoglienza temporanea e abbiamo iniziato a reclutare volontari", ha aggiunto il responsabile.

Il programma ha ricevuto più di 1.017 domande e 205 volontari sono stati selezionati per partecipare all'attività di salvataggio degli animali. Yang Lingchen era tra quelli che hanno dato una mano. Come vicedirettore del College of Veterinary Medicine, presso la Hunan Agricultural University, ha contattato Hu alla prima occasione, offrendosi di contribuire al progetto con la propria esperienza professionale.

L'accademico ha fornito indicazioni e suggerimenti ai volontari sulle operazioni di disinfezione e sulla gestione centralizzata degli animali domestici. (SEGUE)