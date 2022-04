Cina riapre molte aree servizio e pedaggi dopo Covid

(XINHUA) - PECHINO, 14 APR - In Cina è diminuito significativamente il numero di stazioni di pedaggio e di aree di servizio autostradali chiuse a causa dell'epidemia di Covid-19: lo ha riferito oggi il Ministero dei Trasporti.

Alla data di martedì, 517 stazioni di pedaggio nel Paese erano chiuse, rappresentando solo il 4,79% del totale. Si tratta di 161 stazioni in meno, ovvero un calo del 23,75%, rispetto a domenica, come mostrano i dati ministeriali.

Il numero delle zone di servizio autostradali chiuse era pari a 283 martedì, rappresentando il 4,28% del totale, ovvero 81 in meno rispetto a domenica.

Tutte le stazioni di pedaggio e le aree di servizio autostradali in sette suddivisioni a livello provinciale (Tianjin, Fujian, Hainan, Chongqing, Yunnan, Gansu e Ningxia) sono attive. (XINHUA)