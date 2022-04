Cina: restaurato edificio in stile inglese Chongqing (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 14 APR - L'artigiano ottantenne Pan Youyu ha guidato la squadra che ha riprodotto il cavolo in base al suo aspetto originale. L'opera d'arte finale, che ha richiesto un mese e mezzo per essere completata, riflette l'integrazione degli stili di decorazione cinese e occidentale.

Yang Xisheng, un artista locale di quasi 80 anni e membro della China Artists Association, vive nello stesso isolato dell'edificio. Il suo attaccamento emotivo alla struttura lo ha spinto a unirsi al team incaricato di progettare il colore delle facciate.

L'artista ha dipinto il colore principale dell'esterno dell'edificio basandosi sui propri ricordi, cercando di ripristinare la tonalità originale al meglio delle sue capacità.

"La combinazione di elementi cinesi e occidentali incorporati nell'architettura è molto particolare e la squadra di restauro ha compiuto grandi sforzi", ha dichiarato Zhong Xiaoxi, presidente di Chongqing Yudi Vision Culture Industry Co Ltd., che ha intrapreso il progetto di restauro.

In seguito al successo del restauro dell'edificio, il governo locale prevede di trasformarlo in un museo di storia. (XINHUA)