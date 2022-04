Cina reagisce alle incertezze del commercio estero (2)

(XINHUA) - PECHINO, 14 APR - Dall'incontro è emerso che sarà ampliata la copertura della politica di rimborso delle tasse di partenza e che saranno promosse misure di facilitazione come rimborsi fiscali in seguito all'acquisto.

Si punterà anche ad accelerare il processo per i rimborsi all'esportazione, grazie a una migliore condivisione dei dati tra i vari dipartimenti, alla semplificazione della burocrazia e a tempi più brevi per i rimborsi.

Nella riunione è stata avanzata la promessa che i controlli doganali per il rientro delle merci esportate saranno resi più efficienti, mentre saranno ideate politiche a sostegno dello sviluppo dei magazzini d'oltremare e per facilitare gli scambi e i resi dell'e-commerce transfrontaliero.

Mentre sperano di beneficiare delle politiche governative per superare le sfide, molte aziende stanno avviando le proprie iniziative e stanno sfruttando le nuove opportunità portate dai patti economici regionali.

Shantou Xindao Knitting Co., Ltd. nella provincia di Guangdong della Cina meridionale ha recentemente richiesto con successo alle autorità doganali locali un certificato di origine nell'ambito del Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), che permetterà all'azienda di godere di agevolazioni fiscali per i propri prodotti di maglieria esportati in Giappone.

Zhuang ha dichiarato che i dipartimenti competenti e le imprese nel settore del commercio estero dovrebbero cogliere le opportunità portate dalla Rcep e dall'Iniziativa Belt and Road per migliorare ulteriormente il livello di liberalizzazione e facilitazione del commercio e degli investimenti, in modo da garantire la stabilità e il miglioramento del commercio estero.

(XINHUA)