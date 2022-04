Cina: proposta legge più severa contro tratta donne

(XINHUA) - PECHINO, 14 APR - I legislatori cinesi prenderanno in considerazione un progetto di revisione di legge per fornire regole più rigide contro la tratta delle donne, dopo che una serie di reati ha scatenato richieste di inasprimento delle pene e di una legge più severa.

La prossima sessione del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, che si terrà dal 18 al 20 aprile, delibererà un progetto di revisione della legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne, ha dichiarato oggi Zang Tiewei, portavoce della Legislative Affairs Commission del Comitato Permanente.

La bozza, che sarà presentata per una seconda lettura, proporrà un "meccanismo obbligatorio di segnalazione e screening" per identificare e gestire rapidamente i reati contro le donne, ha affermato Zang.

Gli organi di registrazione delle famiglie e dei matrimoni, i governi locali, le associazioni femminili e gli hotel dovranno rivolgersi alla polizia in caso di sospetto traffico o rapimento di donne.

Dopo aver sollecitato i commenti dell'opinione pubblica dopo una prima lettura della bozza, la legge ha ricevuto oltre 420.000 commenti online e quasi 300 lettere. (XINHUA)