Cina: consumo di energia +3,5% a marzo

(XINHUA) - PECHINO, 14 APR - Il consumo di elettricità in Cina, un barometro chiave dell'attività economica, ha continuato ad aumentare a marzo, in un contesto di crescita economica costante del Paese, secondo i dati della National Energy Administration rilasciati oggi.

Il consumo energetico totale è aumentato del 3,5% anno su anno il mese scorso, per un totale di 694,4 miliardi di chilowattora (kWh).

Nella ripartizione, il consumo delle industrie primarie, secondarie e terziarie è salito rispettivamente del 12,3%, del 2,3% e del 4% su base annua, come riferito dall'amministrazione.

Anche il consumo dei residenti ha registrato un aumento anno su anno dell'8,8%, raggiungendo quota 101,3 miliardi di kWh a marzo.

Nel primo trimestre dell'anno, il consumo energetico in Cina ha superato i 2.040 miliardi di kWh, con un aumento del 5% rispetto a un anno fa, mentre il consumo dei residenti è cresciuto dell'11,8% su base annua relativamente allo stesso periodo. (XINHUA)