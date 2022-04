Cina: collezionista di auto d'epoca con 70 Hongqi

(XINHUA) - PECHINO, 14 APR - Il Beijing Classic Car Museum, situato nel distretto di Huairou della capitale cinese, ospita oltre 100 limousine d'epoca cinesi e straniere, apprezzate dal proprietario del museo Luo Wenyou.

"I veicoli e le automobili mi hanno affascinato sin da giovane. Quando ero un bambino, correvo dietro ai trattori per vedere come aravano il campo", racconta il 67enne, aggiungendo che si considera fortunato a perseguire il proprio interesse come un impegno per tutta la vita.

La collezione di quest'ultimo è iniziata con una berlina polacca Warszawa che ha acquistato nel 1977. Tuttavia, nei decenni successivi, Luo si è concentrato maggiormente sulla prima generazione di automobili cinesi.

A metà degli anni '80, l'appassionato ha acquistato la sua prima auto Hongqi. Fondata nel 1958 Hongqi, che significa 'bandiera rossa', è l'iconica casa automobilistica nazionale cinese ed è stata usata come veicolo per le parate nelle celebrazioni nazionali. I cinesi consideravano questo marchio come l'orgoglio della nazione grazie al suo significato storico.

Oggi nel museo di Luo sono presenti più di 70 veicoli Hongqi, alcuni dei quali sono stati usati dai leader cinesi secondo il proprietario.

Nel 1998, il collezionista d'auto d'epoca ha preso parte alla Louis Vuitton Classic China Run, guidando una Hongqi a tre file di sedili da Dalian, nel nord-est della Cina, fino a Pechino come unico partecipante cinese al rally.

"Durante il rally i fan cinesi hanno fatto il tifo per me, mentre molti piloti stranieri volevano provare la Hongqi. Ero davvero commosso e mi sono messo in testa di collezionare più auto d'epoca cinesi di questo marchio, dato che rappresenta un grande successo della nostra nazione", ricorda Luo, che aggiunge di aver trascorso più di un decennio a pianificare e che alla fine ha istituito il museo di auto d'epoca nel 2008, precisando che la maggior parte delle limousine vintage in esposizione hanno più di 30 anni, con tutte le parti originali e ancora funzionanti. (SEGUE)