Cina: collezionista di auto d'epoca con 70 Hongqi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 14 APR - Il collezionista ha organizzato molti raduni d'auto d'epoca in collaborazione con colleghi appassionati in tutto il Paese asiatico negli ultimi anni e nel 2019 ha istituito un altro museo a Shiyan City, nella provincia di Hubei nella Cina centrale. Tutti questi sforzi derivano dalla passione dell'uomo per le auto d'epoca, soprattutto quelle di fabbricazione cinese.

"L'industria automobilistica dimostra la forza di un Paese nella produzione, nella scienza e nella tecnologia e quindi le collezioni nel mio museo ritraggono lo sviluppo dell'industria automobilistica cinese da zero e mostrano lo spirito di duro lavoro e perseveranza dei lavoratori cinesi", sostiene Luo.

Oggi il settore automobilistico cinese ha accelerato la propria crescita, ha raggiunto la ribalta internazionale e il proprietario del museo ne è orgoglioso.

"Continuerò a condividere le storie delle automobili classiche nel museo a più persone possibili, in modo che i nostri amici internazionali possano avere una migliore comprensione dell'industria automobilistica cinese e del progresso del Paese attraverso i decenni", conclude Luo.

(XINHUA)