Cina, +25,6% investimenti esteri gennaio-marzo

(XINHUA) - PECHINO, 14 APR - Gli investimenti diretti esteri (Ide) in ingresso in Cina continentale, in uso effettivo, sono cresciuti del 25,6% su base annua, arrivando a 379,87 miliardi di yuan nel primo trimestre dell'anno. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio.

In termini di dollari americani, l'ingresso di capitali è salito del 31,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 59,09 miliardi di dollari. (XINHUA)