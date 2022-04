Auto: produttori esteri ottimisti su mercato cinese

(XINHUA) - PECHINO, 14 APR - Le aziende automobilistiche straniere hanno espresso ottimismo in merito al mercato cinese e considerano la Cina come uno dei loro più importanti mercati d'oltremare. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero del Commercio Shu Jueting.

In riferimento a un recente simposio a cui hanno partecipato i rappresentanti di 17 produttori stranieri di veicoli e ricambi per auto, Shu ha affermato che le imprese erano ottimiste sulle prospettive economiche stabili a lungo termine e sul potenziale del mercato della Cina.

Pechino ha eliminato le restrizioni sulla proprietà straniera nel settore della produzione automobilistica e questo, secondo i rappresentanti, ha fornito un più ampio spazio di sviluppo per le aziende estere di questa industria, ha commentato la portavoce.

I rappresentanti hanno anche espresso la volontà di aumentare gli investimenti nella produzione di veicoli a nuova energia, nella ricerca e nello sviluppo tecnologico in Cina, allo scopo di cogliere le opportunità presentate dalla transizione della nazione asiatica verso una crescita verde e guidata dall'innovazione, ha aggiunto Shu.

Nonostante le sfide come la carenza di chip e la ricomparsa dei casi di Covid-19, nel 2021 la produzione e le vendite di auto della Cina sono aumentate rispettivamente del 3,4% e del 3,8% su base annua.

Il mercato dei veicoli a nuova energia ha visto una performance particolarmente brillante, con la produzione e le vendite che hanno superato i 3,5 milioni di unità. (XINHUA)