Shanghai: sistema a livelli aiuta la lotta al Covid

(XINHUA) - SHANGHAI, 13 APR - Un meccanismo di ammissione e trattamento ospedaliero a più livelli sta ricoprendo un ruolo attivo nella lotta in corso a Shanghai contro il Covid-19. Lo ha dichiarato Qiu Haibo, un esperto del team del sistema congiunto di prevenzione e controllo del Covid-19 del Consiglio di Stato.

In un'intervista esclusiva con Xinhua, Qiu ha affermato che l'ultima ondata dell'epidemia a Shanghai è stata causata dalla trasmissione della sottovariante BA.2 Omicron, che si diffonde rapidamente e inosservata.

I casi asintomatici e lievi rappresentano un'alta percentuale delle infezioni totali e sono ricoverati in ospedali temporanei, mentre gli istituti designati stanno curando i gruppi vulnerabili, compresi gli anziani, i neonati, i bambini piccoli e le donne incinte.

Circa il 60% dei pazienti negli ospedali designati hanno malattie pregresse. La capacità medica di trattamento di patologie cardiologiche, respiratorie e altre è stata rafforzata in quegli istituti, in modo da garantire cure standard e tempestive, ha aggiunto l'esperto.

Anche se la sottovariante BA.2 Omicron è altamente contagiosa, la maggior parte delle infezioni si placa in sette-dieci giorni, ha precisato Qiu.

Dal 1° marzo più di 26.000 persone sono state dimesse dagli istituti di cura o non sono più sotto osservazione medica a Shanghai. La permanenza media negli ospedali temporanei è stata ridotta a circa una settimana, secondo quanto detto dalle autorità locali.

Ieri nella metropoli della Cina orientale con quasi 25 milioni di residenti sono stati rilevati 1.189 casi confermati di Covid-19 e 25.141 portatori asintomatici a trasmissione locale. (XINHUA)