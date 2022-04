Pechino 2022 ha acceso interesse per sport invernali

(XINHUA) - PECHINO, 13 APR - Le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali di Pechino 2022 hanno generato un forte interesse per gli sport invernali in Cina, portando a un rapido aumento delle entrate delle vendite nei settori correlati, come mostrano i dati fiscali rilasciati dalla State Taxation Administration.

Nel mese di marzo, le entrate del settore sportivo nel distretto di Chongli nella città di Zhangjiakou, nella provincia dell'Hebei e nel distretto di Yanqing di Pechino, entrambe sedi delle Olimpiadi invernali del 2022, sono aumentate rispettivamente del 65% e del 62,6% anno su anno.

Nel primo trimestre, le entrate cumulative delle vendite dell'industria sportiva relativamente alle due aree hanno registrato una rapida crescita annuale del 35,2% e del 68,9%.

L'entusiasmo per gli sport invernali ha anche stimolato il settore locale alberghiero e della ristorazione e ha stimolato il consumo di prodotti sportivi correlati.

I settori alberghiero e della ristorazione a Chongli e Yanqing hanno registrato nei primi tre mesi un aumento delle vendite del 350% e del 55,9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, mentre il fatturato delle vendite relative ai prodotti e alle strutture sportive correlate nelle due aree è aumentato rispettivamente del 61,6% e del 47,3% su base annua. (XINHUA)