Covid: maggiore efficienza dogana Shanghai

(XINHUA) - SHANGHAI, 13 APR - La dogana di Shanghai ha introdotto misure mirate per migliorare la propria efficienza operativa a fronte di una nuova ondata locale del Covid-19, come annunciato dalle autorità doganali ieri sera.

Secondo la dogana, le dichiarazioni di importazione ed esportazione possono ora essere completate online, mentre l'ispezione delle merci può essere condotta senza la presenza del personale delle imprese.

Inoltre, saranno aperti canali verdi per l'ispezione di prodotti chiave essenziali per il sostentamento della popolazione.

La dogana ha consigliato alle imprese di rafforzare il coordinamento con più parti, tra cui spedizionieri e depositi per accelerare il ritiro delle merci.

Shanghai è la più grande città portuale commerciale della Cina. Nel 2021, il porto ha raggiunto un volume annuale di container di oltre 47 milioni di unità equivalenti a 20 piedi (Teu), classificandosi al primo posto al mondo per il 12° anno consecutivo. (XINHUA)