Covid: 1.500 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 13 APR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 1.500 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale. Lo ha fatto sapere oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano.

Di queste, 1.189 sono emerse a Shanghai, 233 nella provincia dello Jilin, 22 nel Guangdong, 14 nell'Hainan e 12 nello Zhejiang.

I contagi importati rilevati in Cina continentale sono in totale 13, precisa l'ente, aggiungendo che non sono stati rilevati nuovi casi sospetti, né decessi.

La giornata di ieri ha visto inoltre la segnalazione di 26.525 asintomatici, di cui 26.420 a trasmissione locale e 105 importati. Tra questi, 25.141 sono stati riportati a Shanghai e 852 nello Jilin. (XINHUA)