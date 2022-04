Commedia italo-cinese apre Far East Film Festival

(XINHUA) - ROMA, 13 APR - Il Far East Film Festival italiano ha annunciato ieri che la sua edizione 2022 sarà aperta dalla proiezione di una nuova commedia romantica 'The Italian Recipe' (La ricetta italiana), una co-produzione italo-cinese con un cast proveniente prevalentemente dal Paese asiatico.

Il film, che è vagamente basato sul classico del 1953 'Vacanze Romane', racconta la storia di una star dei reality cinese in visita a Roma che si innamora di una donna della sua stessa nazionalità che già vive nella capitale italiana.

'The Italian Recipe', prodotto congiuntamente in Italia e in Cina, è il primo lungometraggio della regista nata a Pechino Hou Zuxin. La maggior parte dei dialoghi del film è in cinese mandarino.

La 24esima edizione del festival, che si tiene nella città di Udine, si svolgerà dal 22 al 30 aprile, e 'The Italian Recipe' sarà la prima proiezione dell'evento.

In totale, saranno proiettati 72 film, scelti tra oltre 400 candidature. Il festival ospiterà il pubblico dal vivo per la prima volta dal 2019, anche se 28 titoli saranno disponibili anche online.

Huang Yao, protagonista femminile di 'The Italian Recipe', è già nota ad alcuni fan del cinema cinese per il suo ruolo da protagonista nel film 'The Crossing' (Guo chun tian). (XINHUA)