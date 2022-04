Cina: sviluppo green aumenterà domanda investimenti

(XINHUA) - PECHINO, 13 APR - La trasformazione della struttura energetica della Cina e lo sviluppo della tecnologia verde attireranno una massiccia domanda per gli investimenti in futuro. Questo è quanto emerso da un rapporto dell'istituto di ricerca sugli investimenti di China Jianyin Investment Ltd.

Secondo lo studio le stime prevedono che nei prossimi 30 anni la domanda per gli investimenti portata dallo sviluppo a basse emissioni di carbonio nei settori dell'energia, dell'industria, delle costruzioni, dei trasporti e in altri della Cina supererà i 100.000 miliardi di yuan (circa 15.690 miliardi di dollari).

Il rapporto afferma anche che l'obiettivo del Paese asiatico di raggiungere il picco di emissioni e la neutralità carbonica stimolerà gli investimenti nella trasformazione energetica, tra cui quelli nell'energia eolica, nel fotovoltaico, nelle reti intelligenti o 'smart grid' e verso una transizione green dell'energia tradizionale.

I capitali andranno anche nella direzione dell'innovazione industriale, come l'elettrificazione dei processi industriali, i nuovi veicoli energetici e le infrastrutture di trasporto intelligenti.

Allo stesso tempo anche gli investimenti nella tecnologia digitale aumenteranno, mentre la Cina continuerà a ridurre le emissioni di carbonio come si legge nel rapporto. (XINHUA)