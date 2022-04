Cina: stop ai pascoli in praterie Mongolia Interna

(XINHUA) - HOHHOT, 13 APR - Lu Shuping, un pastore delle Xilin Gol League Grasslands (pascoli della lega di Xilin Gol), tiene da aprile il proprio gregge di pecore in un recinto, da quando è entrata in vigore una sospensione di 45 giorni dell'uso dei pascoli per favorire la crescita dell'erba.

"Ho ridotto il mio gregge per far fronte al divieto di pascolo. Rispetto al passato, anche se il numero di capi diminuisce, la qualità del gregge è migliorata e l'ecosistema migliora", ha affermato Lu, che vive a Sonid Right Banner, una contea nella regione autonoma della Mongolia Interna della Cina settentrionale.

Il pastore possiede più di 7.000 mu (circa 467 ettari) di pascoli e alleva 120 pecore. Da marzo, ha preparato un'ampia scorta di foraggio per far superare al proprio gregge la sospensione sull'uso di queste zone.

Essendo le aree a pascolo più estese della Mongolia Interna, le praterie di Xilin Gol costituiscono l'89,95% dell'area della lega.

Secondo l'autorità della lega, l'area di divieto di pascolo di quest'anno batte il record, raggiungendo 250 milioni di mu e rappresentando il 92,4% della copertura delle praterie. (SEGUE)