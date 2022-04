Cina: stop ai pascoli in praterie Mongolia Interna (2)

(XINHUA) - HOHHOT, 13 APR - Gli allevatori hanno diritto a 1,1 yuan per mu (circa 2,6 dollari per ettaro) in sussidi ecologici, a causa del divieto per i loro bovini e pecore di pascolare.

La lega è stata l'organizzazione pilota della Mongolia Interna ad attuare la pausa primaverile del pascolo sulle praterie a scopo di riabilitazione ecologica. Dal 2018, oltre 86.000 famiglie di pastori sono state inserite nel programma.

Oltre alle praterie di Xilin Gol, in più di 50 milioni di mu di pascoli nella città di Ordos è prevista una sospensione dell'uso di tali aree della durata di tre mesi, quando tutto il bestiame è in cattività.

La Mongolia Interna si estende sul vasto territorio settentrionale della Cina ed è una barriera ecologica vitale per il Paese asiatico. I pascoli della regione occupano circa un quinto del totale della nazione.

Tuttavia, la vegetazione è stata minacciata dalla desertificazione e dal degrado a causa dell'allevamento eccessivo, della siccità e della protezione insufficiente alla fine degli anni '90.

Grazie agli sforzi di conservazione ecologica, le praterie di Xilin Gol hanno riacquistato una notevole biodiversità. Secondo il monitoraggio dell'agenzia per la conservazione dell'ecologia della lega, il tasso di rinverdimento dei pascoli naturali ha raggiunto il 24,9% la scorsa primavera, segnando un aumento di 0,5 punti percentuali su base annua. (XINHUA)