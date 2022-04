Cina: Pechino, 700.000 colonnine ricarica entro 2025

(XINHUA) - PECHINO, 13 APR - Pechino prevede di costruire un maggior numero di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei prossimi anni, con 700.000 colonnine in totale entro il 2025.

Le autorità locali incoraggeranno l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici nei quartieri residenziali di tutta la città nei prossimi anni, come ha riferito Chai Wenzhong, funzionario della commissione municipale di gestione urbana di Pechino.

Entro il 2025, i proprietari di veicoli elettrici nelle zone di pianura della città avranno accesso a punti di ricarica nel raggio di 3 km, mentre nelle aree centrali, entro 900 metri.

Le autorità della gestione urbana e del piano di sviluppo della città prevedono anche di costruire infrastrutture pubbliche di ricarica per biciclette elettriche in tutte le comunità residenziali entro la fine di quest'anno. (XINHUA)