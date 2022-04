Cina: installata base per piattaforma offshore

(XINHUA) - PECHINO, 13 APR - Haiji-1, un jacket cinese di 300 metri per acque profonde, è stato installato con successo e posizionato con precisione nel mare della Cina meridionale.

Il jacket per acque profonde Haiji-1 misura 302 metri di altezza totale, pesa 30.000 tonnellate ed è la prima base fissa installata dalla Cina a una profondità marina di quasi 300 metri.

I jacket sono strutture fissate al fondo del mare per sostenere gli impianti di produzione di petrolio e gas in mare aperto.

Nel corso delle operazioni di installazione offshore il jacket è stato fatto scivolare dolcemente in mare dalla chiatta e in seguito è stato issato e poggiato sul fondale marino attraverso la barca di sollevamento.

Il successo del progetto indica che le tecnologie chiave della Cina e la capacità di installazione di jacket fissi di grandissime dimensioni in acque profonde hanno raggiunto un livello di classe mondiale, in grado di promuovere lo stoccaggio e la produzione di petrolio e gas offshore.

L'Haiji-1 è stato caricato su una chiatta di lancio a Zhuhai, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 15 marzo.

La struttura è stata progettata e costruita da Offshore Oil Engineering Co. Ltd. di Tianjin. (XINHUA)