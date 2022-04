Cina: Ice Cube apre al pubblico per un mese

(XINHUA) - PECHINO, 13 APR - Il National Aquatics Center, noto anche come Ice Cube, aprirà al pubblico il 16 aprile durante un'iniziativa dedicata alla cultura olimpica invernale che durerà un mese, secondo la Beijing State-Owned Assets Management Co.

Con immagini di autentici paesaggi tratti dalle Olimpiadi invernali, i visitatori potranno provare il fascino del curling, acquistare souvenir dei Giochi e visitare gli spazi degli atleti come gli spogliatoi, il podio e le zone miste dedicate ai media nell'Ice Cube.

I visitatori possono anche partecipare a un'esperienza dedicata al curling, ascoltando una presentazione sullo sport e la spiegazione delle abilità necessarie, per poi lanciare 6 pietre in metà della pista con la guida dell'allenatore, per un costo di 90 Rmb (circa 14 dollari).

Nella struttura sono inoltre previste attività di group building: 3.500 yuan/ora per l'intera pista e 2.000 yuan/ora per la mezza pista. Vengono forniti copriscarpe, spazzole per il ghiaccio e altre attrezzature necessarie per l'esperienza. Sono inoltre disponibili allenatori professionisti.