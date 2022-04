Cina: gruppo di sordi crea fiorente ditta di pulizie

(XINHUA) - HEFEI, 13 APR - Un gruppo di sordi ha fondato un'impresa di pulizie nella città di Hefei, capoluogo della provincia dell'Anhui, nella Cina orientale. Il loro scopo è guadagnarsi da vivere e ottenere il rispetto della loro comunità pulendo la città.

Nato con un problema di udito, Hu Min, fondatore dell'azienda, ha avuto difficoltà a trovare un lavoro dopo aver finito il suo percorso educativo speciale al liceo. Invece di seguire la consuetudine e cercare un lavoro in fabbrica, ha deciso di avviare un'attività in proprio per mettersi alla prova e aiutare i suoi coetanei.

"La comunità dei sordi non è molto grande. La maggior parte di noi ha un accesso limitato al lavoro e salari bassi, nonostante lavoriamo molto duramente", ha dichiarato Hu nella lingua dei segni.

Stando alla seconda indagine nazionale a campione sulle persone con disabilità, circa 27,8 milioni di persone in Cina soffrono di problemi di udito.

Nel 2017, Hu ha sviluppato un'applicazione per i social network destinata alle persone con problemi di udito e disturbi del linguaggio. Tuttavia, il suo business ha risentito della scarsità di clienti e degli alti costi di promozione e gestione.

Ha finito per andare in bancarotta e ha dovuto vendere la sua auto per pagare gli stipendi dei dipendenti.

Tuttavia, Hu ha rifiutato di arrendersi al destino. "Voglio fare qualcosa per dimostrare che possiamo vivere una vita migliore", ha affermato il 32enne. (SEGUE)